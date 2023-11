Il disco rotto della Cgil e dello sciopero ad ogni manovra «di destra»

Leggi su panorama

(Di martedì 14 novembre 2023) La questionedi venerdì continua ad infiammare il mondo politico e non solo. Oggi il muro contro muro è proseguito, come da copione. Salvini ieri ha minacciato la presentazione ed oggi ha invitato i sindacati al ministero per trovare una soluzione, un modo per salvaguardare il diritto allo(non in discussione) con il rispetto delle regole come richiesto non dal governo ma dal Garante. Fin dalla prima mattina Landini e (meno) Bombardieri hanno tempestato radio, agenzie e tv per raccontare che il Garante è politicamente schierato con il governo, che il sindacato ha rispettatonorma e che è tutta unaper cercare di limitare i poteri democratici per concludere con il solito slogan contro il regime fascista. Dall’altra parte Salvini ed il resto del governo tengono il ...