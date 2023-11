Il diritto allo sciopero è un meccanismo fine e delicato Non va abusato e non va fatto sempre di venerdì

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 14 novembre 2023) È veramente paradossale quello che sta avvenendo in queste ore per lo “non generale” ma di 24 ore. Ma rispetto al passato qualcosa è cambiato..., finita la pacchia sindacale. Pugno di ferro di Salvini Ilè un

Non va(e non vadi) Segui su affaritaliani.it