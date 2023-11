Il curioso caso di Paola Cortellesi

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 14 novembre 2023)nel film C'è Ancora Domani (Us, foto di Claudio Iannone) C’è ancora domani è il fenomeno cinematografico di inizio stagione. Con l’esordio alla regia, che la vede impegnata anche in qualità di attrice,ha superato oltre 10 milioni di euro al botteghino. E non parliamo della solita commedia all’italiana bensì di un film in bianco e nero che vuole dare voce alle donne maltrattate. Per lei si tratta dell’ennesimo successo al cinema. Negli ultimi anni, complice il sodalizio con il marito regista Riccardo Milani ma non solo, è stata protagonista di una serie di fortunate commedie: da Come un gatto in Tangenziale a Nessuno Mi Può Giudicare (replicato ieri su Rai2 che ha inaugurato le ‘Tre Serate con’). Il suo è unraro di comica nata in tv ...