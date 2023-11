Il corto “Le variabili dipendenti” di Tardella in corsa per gli Oscar

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma, 14 nov. (askanews) – “Le”,metraggio diretto da Lorenzoe prodotto dal CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, è attualmente sulla piattaforma dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e può essere votato da tutti i membri dell’Academy per poter accedere alla fase successiva. Le votazioni avranno luogo dal 14 al 18 dicembre 2023. Ilmetraggio ha debuttato alla 72sima Berlinale; da lì ha inaugurato un percorso internazionale che include oltre 60 festival tra cui il BFI London Film Festival, il Raindance Film Festival e il prestigioso Visioni Italiane presso la Cineteca di Bologna. A maggio 2023 ilvince il David di Donatello come migliormetraggio e rientra nella cinquina finalista dei Nastri ...