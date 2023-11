Il capo dell’intelligence israeliana vola in Egitto | Hamas diffonde il video di un ostaggio morto a Gaza video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 novembre 2023) Sono ore convulse nella trattativa per il rilascio degli ostaggi israeliani a. Una delegazione del governo d’Israele formata dai vertici della sicurezza ha lasciato il Cairo, diretta con un aereo privato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dopo una breve visita indurata diverse ore. Ildello Shin Bet (agenzia di intelligence per gli affari interni israeliani), Ronen Bar avrebbe discusso con i funzionari egiziani dell’attuazione di una tregua umanitaria nella Striscia di, oltre che del dossier degli ostaggi detenuti da. Si muove anche la Casa bianca Si muove anche Washington. Il principale consigliere del presidente americano Joe Biden per il Medio Oriente, Brett McGurk, si sta dirigendo nella regione per colloqui con funzionari in Israele , Cisgiordania, Qatar, Arabia ...