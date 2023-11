Ieri in Campania | la scomparsa della ballerina di Amici e la protesta del latte

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importantigiornata di, lunedì 13 novembre 2023. Avellino – Sono passati già tre anni dalla tragica e impovvisadi Giulio Tulimiero, stimato avvocato avellinese che a soli 48 anni è stato stroncato da un infarto mentre stava tornando da Ariano Irpino dove era stato er un impegno di lavoro. (LEGGI QUI) Benevento – La possibilità di agganciare il primo posto sfuma nel finale di partita. Al Benevento non basta andare due volte in vantaggio per vincere il derby con il Giugliano e affiancare in vetta la Juve Stabia, fermata sullo zero a zero dal Foggia. Termina in parità anche la sfida del “Ciro Vigorito”, con la Strega che ottiene solo un punto facendosi raggiungere dall’Avellino in seconda posizione. (LEGGI QUI) Caserta –di bufala buttato in allevamenti ...