Ida smaschera Riccardo a Uomini e Donne | critiche al programma e sms cancellati

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 14 novembre 2023) Nella puntata di oggi dic’è stato un blocco dedicato a nuovi esponenti del Trono Over. Al centro dell’attenzione c’è stato un nuovo cavaliere di nome, il quale si è subito relazionato ad alcune, tra cui Gemma Galgani, Renata e Ida. Soprattutto quest’ultima, però, si è detta molto delusa dalla frequentazione che c’è stata tra di loro, sta di fatto che non ha perso occasione per sbugiardare il cavaliere. Vediamo cosa è successo. Lite atra Ida e: cosa è successo La puntata del 14 novembre diè cominciata parlando di alcune dinamiche del Trono Over. Si è partiti da un video registrato dopo la scorsa puntata durante il quale il cavalieresi è ...