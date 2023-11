I pronostici di martedì 14 novembre | FA Cup e Atp Finals

Leggi su ilveggente

(Di martedì 14 novembre 2023) Idi14: in programma i replay del primo turno di FA Cup. Ma oggi è protagonista anche il tennis. Con i principali campionati europei (e non) in soffitta per due settimane per dare spazio agli impegni delle nazionali, a prendersi la scena è l’FA Cup con la “ripetizione” delle partite terminate in parità nel primo turno, i cosiddetti replay. L’FA Cup – IlVeggente.it (Ansa)La più importante delle coppe nazionali inglesi, lo scorso anno vinta dal Manchester City a Wembley contro i cugini del Manchester United, è partita lo scorso 3. Ovviamente in queste prime partite non sono coinvolte le squadre di Premier League e di Championship, che inizieranno a prendere parte alla competizione da gennaio in poi. Tra i match più interessanti c’è sicuramente quello tra ...