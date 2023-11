... il Partito dei Contadini nei Paesi Bassi, i Democratici svedesi in Svezia, ossia di...elezioni per il Parlamento Europeo in nome di uno stato d'eccezione eviterebbe agli ambienti(...

I partiti filoeuropei polacchi eleggono il presidente del parlamento Internazionale

Il candidato pro-UE della Moldavia non riesce a conquistare la ... EURACTIV Italia

Il Pas della presidente Sandu ha ottenuto più del 40 percento dei voti, ma non è riuscito a conquistare le grandi città, tra cui la capitale Chisinau ...CHISINAU, 06 NOV - Il sindaco in carica di Chisinau ha conquistato un secondo mandato, secondo risultati delle elezioni amministrative resi pubblici oggi, segnando di fatto una battuta d'arresto per i ...