I Nomadi premiati da Amnesty International Italia e Voci per la Libertà

(Di martedì 14 novembre 2023) Il prossimo 8 dicembre, a Rovigo, iriceveranno il Premio alla carriera da parte diper laper il loro impegno a favore dei diritti umani. Un riconoscimento prestigioso che arriva nell’anno in cui il gruppo festeggia 60 anni di attività e ricorre il 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Foto da Ufficio Stampa “È con grande entusiasmo che consegniamo questo Premio ai”, spiega Alba Bonetti, presidente di. “Nel corso degli anni non solo hanno dato vita a numerosi brani legati ai diritti umani, ma si sono anche distinti per il loro comportamento etico e il loro impegno sociale, alimentati da passione e ...

... e Obi,dal pubblico. Ecco le parole di Beppe Carletti all'annuncio del premio: "Sono veramente onorato di questo riconoscimento per i, non avrei mai pensato di raggiungere anche ...

I Nomadi premiati per il loro impegno umanitario Rovigo IN Diretta

I Nomadi Premiati per l'impegno sui Diritti Umani e l'8 dicembre a ... politicamentecorretto.com

Amnesty International Italia e Voci per la Libertà hanno deciso di conferire ai Nomadi il Premio alla carriera 2023. Ecco le motivazioni.ROVIGO - Voci per la libertà e Amnesty International Italia hanno deciso di assegnare il Premio alla carriera ai Nomadi per l’impegno in favore dei diritti u ...