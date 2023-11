I maxi-utili fanno volare le banche | così torna in pista persino Mps

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 novembre 2023) Maisolide. Leitaliane ringraziano la Bce e continuano a vivere un anno d’oro. L’ultimo caso è quello di Monte dei Paschi di Siena che, dopo l’upgrade di Fitch, vola in Borsa. A Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni con un guadagno dell’8,6%. Una ripartenza sprint di setimana dopo che Fitch ha alzato il rating di due gradini: da B+ a BB. Per l’agenzia, Mps ha riguadagnato anche la fiducia della sua clientela e ora la previsione è che il suo rating sia sufficiente per assorbire un eventuale rallentamento dell’economia. Leringraziano la Bce e anche Mps vola L’utile netto del terzo trimestre si è attestato a 310 milioni di euro, contro un rosso da quasi 400 milioni nello stesso periodo del 2022: l’ultimo è stato il quarto trimestre consecutivo in utile. Le azioni di Mps hanno raggiunto quota 2,913 euro, i massimi ...