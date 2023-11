I gioielli tribali che oscillano tra spiritualità e meditazione

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 novembre 2023) Voodoo Jewels è un brand dinato a Roma nel 2002 dall’estro creativo della fondatrice e designer Livia Lazzari. Sin dall’inizio, l’idea è stata quella di liberare idalla propria interpretazione più classica. Per farlo, ha scelto di usare materiali nobili e di valore in un’accezione diversa, dando loro un carattere più contemporaneo, ribelle e attuale, il tutto impreziosito da un curato lavoro artigianale. L’intera produzione di Voodoo Jewels, infatti, è frutto della collaborazione tra la designer e alcuni maestri orafi romani. Si tratta di una produzione a chilometro zero, che si impegna a coinvolgere realtà locali per supportare la rete dei piccoli business e per assicurare un’alta qualità del prodotto. Make Your Own Voodoo. Courtesy of Voodoo JewelsNelle culture e pratiche, tipiche delle regioni dell’Africa ...