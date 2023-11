' I Bastardi di Pizzofalcone' su Rai1 vincono ascolti tv lunedì 13 novembre

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - L'ultima puntata della quarta stagione della fiction 'Idi', in onda ieri su, è stata la trasmissione più vista del prime time, con 3.815.000 spettatori e il 21.5% di share. Al secondo posto, 'Grande Fratello' su Canale 5, con 2.653.000 spettatori e il 19.6% di share. Terzo piazzamento per 'Red Sparrow' su Italia1, con 1.201.000 spettatori e il 7.1% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: 'Nessuno mi può giudicare' su Rai2 (968.000 spettatori, share 5.1%), 'Indovina Chi Viene a Cena – Cult' su Rai3 (948.000 spettatori, share 4.8%), 'Gialappa Show' su Tv8 (744.000 spettatori, share 4.2%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (740.000 spettatori, share 4.9%), 'Il Contadino Cerca Moglie' sul Nove (511.000 spettatori, share 2.6%), 'Atlantide Speciale' su La7 ...

(Adnkronos) - L'ultima puntata della quarta stagione della fiction 'I Bastardi di Pizzofalcone', in onda ieri su Rai1, è stata la trasmissione più vista del prime time, con 3.815.000 spettatori e il ...