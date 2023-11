Hogwarts Legacy | disponibile da oggi la versione Nintendo Switch

Leggi su tuttotek

(Di martedì 14 novembre 2023) Daladi. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata Warner Bros. Games ha annunciatoche, il GDR open-world acclamato dalla critica e il gioco più venduto del 2023, è ufficialmentesu tutte le piattaforme, incluse PlayStation 5 (qui la nostra recensione), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series XS, PC attraverso Steam ed Epic Games Store, e daanche suinvita i giocatori a tuffarsi in un viaggio epico nei panni di uno studente o una studentessa del quinto anno di ...