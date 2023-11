“Hitler sarebbe orgoglioso di Netanyahu” | bufera su dirigente calcio inglese

Leggi su forzearmatenews

La Federha sospeso un membro del consiglio che ha affermato che "Adolfdi Benjamin". Wasim Haq, entrato a far parte della Football Association (Fa) come rappresentante delle comunità calcistiche Black, Asian and Minority Ethnic (Bame)" nel 2019, è diventato oggetto di un'indagine dopo aver pubblicato un post sui social sulla guerra di Israele con Hamas che lo ha portato ad essere accusato di antisemitismo. Haq ha negato di essere antisemita, ma Fa ha confermato di averlo sospeso in attesa dell'esito dell'indagine. Haq è indagato anche dall'England Golf, dove ricopre un ruolo simile a quello che ha nalla Fa.