Highlights e gol Benevento-Giugliano 2-2 | Serie C 2023 24 VIDEO

(Di martedì 14 novembre 2023) Ilnon sfrutta l’occasione contro ile non riesce ad agguantare in classifica la Juve Stabia, fermata in cada dal Foggia. In un primo tempo in cui bomber Marotta mette subito il muso delle Streghe avanti, ilsi fa vedere e testimonia di essere vivo. Vivacità che tocca il picco più alto al 57esimo quando Ciuferri con una perla regala il pari ospiti. Le Streghe hanno la forza però di andare nuovamente in vantaggio con il gol di Karic. Quando tutto sembra chiuso, iltrova il gol del pari in pieno recupero con Oviszach. Negli ultimi due minuti è Paleari che si prende il premio di MVP della partita con due interventi che hanno permesso aldi portare a casa almeno un punto. SportFace.