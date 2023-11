Guida all’acido lattico | l’esfoliante gentile

Leggi su amica

(Di martedì 14 novembre 2023) GUARDA LE FOTO Creme e sieri ricchi di acidoper la pelle mista e sensibile Di acidosi parla spesso, soprattutto se ci si sottopone a workout intensi. Si parla spesso dei suoi accumuli, come prodotto del matabolismo anaerobico. Eppure, l’acidoha un ruolo importante anche per la pelle del viso. E si trova già, in molte creme e prodotti esfolianti. Del resto si sa quanto gli acidi siano ingredienti fondamentali e particolarmente efficaci di ogni beauty routine. L’acido ialuronico è bravo a idratare e rimpolpare (e a lui è stata dedicata anche una giornata speciale), quello glicolico, esfolia così come gli acidi mandelici e i salicilici. Cosa fa, invece, l’acido? E cos’è? Perché è tra gli ...