Guerra Israele-Hamas | Oms | “ospedale al-Shifa trasformato in cimitero” Il re di Giordania | “Con violazioni di Israele la regione può esplodere” | DIRETTA

Leggi su tpi

(Di martedì 14 novembre 2023) Lalive dellatraoggi, martedì 14 novembreha annunciato una pausa umanitaria di 4 ore nell’agglomerato urbano di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. La ‘sospensione tattica’ delle attività militari in quell’area è in vigore nelle ore 10-14 locali. Situazione critica per gli ospedali a Gaza. . Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 14 novembre 2023, sullatraOre 08,00 – IDF, la nostranon è contro il popolo di Gaza – “Stiamo facendo tutto il possibile per ridurre al minimo i danni ai civili, assistere nell’evacuazione e fornire forniture mediche e cibo. La nostra ...