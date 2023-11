Guerra in Medio Oriente | le parole del Papa | “Testimoni di una tragedia”

(Di martedì 14 novembre 2023) “Dall’inizio dellasi respira un’atmosfera di tristezza e dolore. Migliaia di civili innocenti, tra cui donne e bambini, sono morti o hanno riportato gravi ferite. Molti soffrono per la perdita della casa e dei propri cari. In tutta la regione moltissimi hanno perso il lavoro e soffrono di una grave crisi economica. Nonostante i nostri ripetuti appelli per il cessate il fuoco e per la diminuzione della violenza, lacontinua”. I Patriarchi e i capi delle Chiese di Gerusalemme e della Terra Santa lanciano un appello alla sobrietà e alla solidarietà con chi soffre a causa della. Invitano sacerdoti, religiosi e fedeli a “stare vicino a coloro che affrontano queste sofferenze rinunciando ai segni festivi non necessari”. Incoraggiano “a concentrarsi sul significato spirituale del Natale, ponendo attenzione ai fratelli e ...

...Le storie da non perdere di Wired Le notizie per capire cosa sta succedendo inOriente tra Israele e Hamas The Marvels è un cinecomic così brutto da non crederci: leggi la recensione La...

Guerra in Medio Oriente, Hamas: cinque bambini e sette pazienti morti all’ospedale Al-Shifa per mancanza di e… La Stampa

Israele e Usa: "Possibile accordo rilascio ostaggi". Hamas frena Sky Tg24

Il braccio armato di Hamas, le Brigate Ezzeldín al Qassam, torna ad accusare Israele di bloccare un accordo per lo scambio di prigionieri che ...Il primo episodio, però, che ha lanciato il mito dell'anguria risale al 1993, quando Israele revocò il divieto della bandiera palestinese come parte degli accordi di Oslo. In quei giorni sul New York ...