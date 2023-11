Gué Pequeno senza pietà sui Maneskin | “Non vendono dischi a nessuno”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 14 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione È polemica sui social per le parole del rapper Guèche si è espresso suiche secondo lui sono dei finti trasgressivi. Della band riconosce il successo negli show, ma secondo il cantantecompra davvero i lori. Il video del podcast Growing up Italian è andato virale sui social, dove i fan del gruppo rock hanno avuto qualcosa da ridire. Ma come sappiamo, Cosimo Fini, in arte Guè, non ha paura di dare i suoi pareri musicali e sicuramente, non ritratterà il suo pensiero. Ma scopriamo cosa ha detto nel dettaglio. Gue ...