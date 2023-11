Gualtieri | I rifiuti? Risolveremo entro il Giubileo

(Di martedì 14 novembre 2023) “Iilma stiamo già migliorando la situazione notevolmente. La crisi di maggio è rientrata quindi l’obiettivo è avere un livello migliore per ile proseguire nel costante lavoro di miglioramento”. Così il sindaco di Roma, Roberto(nella foto), al termine del consueto tavolo sula Palazzo Chigi, rispondendo a chi gli chiedeva se il problemasarà risolto per il. (Red/ Dire)

... tanto da obbligare il Governo Draghi a varare una norma per togliere alla regione la competenza legislativa suisu Roma per affidarla al commissario per il Giubileo,. Una cosa ...

Rifiuti, Gualtieri: a Roma situazione migliora, pronti per Giubileo Agenzia askanews

Rifiuti, Raggi a Gualtieri: carbon capture mai usata in impianti Agenzia askanews

Roma, 14 nov. (askanews) – La situazione dei rifiuti nella Capitale “è in miglioramento: la crisi di maggio è rientrata, saremo pronti per il Giubileo, abbiamo come obiettivo un miglioramento ulterior ...Roma, emergenza rifiuti. Il problema parte dalle abitazioni: sempre meno persone fanno la raccolta differenziata correttamente. Se ne parla da sempre, ma se prima era una possibilità, adesso è quasi u ...