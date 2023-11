Grillo trasforma il dolore in show L' attacco di Bongiorno

(Di martedì 14 novembre 2023) «Rimane da capire a quale scopo il signorsia tornato ad attaccarci ridacchiando e gridando. Vuole intimidirci? Vuole provare a mettere pressione al Tribunale?». Giuliarisponde alle accuse che Beppele aveva mosso durante la puntata di «Che tempo che fa». Il comico genovese, ospite da Fabio Fazio, durante il suo monologo aveva fatto un riferimento al processo per violenza sessuale che il figlio Ciro, insieme ad altri tre amici, sta affrontando: «Laè un avvocato, presidente della commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali, dove c'è una causa a porte chiuse. È inopportuno. Ormai si mischia tutto». Giulia, avvocato difensore della presunta vittima, ieri ha voluto replicare alle parole del padrino del Movimento 5 ...

lo show siin un paradossale stravolgimento dei fatti: a finire sotto accusa è l'avvocata Giulia Bongiorno, legale della vittima e presidente della Commissione giustizia del Senato.

Poi l’avvocato ha sottolineato come «il signor Grillo ha cercato di trasformare in show persino il dramma che questa ragazza sta vivendo, ridacchiando, gridando e definendo "comizietto" il mio ...Il fondatore del M5S ammette gli errori, scarica Conte e aggredisce l’avvocato Bongiorno per una maldestra difesa d’ufficio di suo figlio Ciro ...