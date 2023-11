Greta Rossetti sull' incontro tra Mirko e Perla al GF | reazione inattesa

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 14 novembre 2023) Durante la puntata di ieri del Grande Fratello c'è stato un momento molto toccante durante il qualeBrunetti ha potuto parlare con la sua exVatiero mediante un collegamento video. I due sono apparsi ancora molto legati l'uno all'altra, sta di fatto che, ad un certo punto, sono scoppiati anche in lacrime. La cosa ha spinto molti a credere che, in realtà, tra loro ci sia ancora un sentimento. Dopo aver assistito a tale blocco, naturalmente, il primo pensiero è andato a. Come avrà reagito la ragazza nel vedere il suo fidanzato piangere per la sua ex? Ebbene, la giovane ha deciso di commentare l'accaduto mediante il suo profilo Instagram, e laè stata alquantopentito dopo il pianto peral GF: la ...