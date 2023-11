Greta Rossetti | retroscena sulla distanza dal fidanzato Mirko | “Quando uscirà penserà che sono matta…”

(Di martedì 14 novembre 2023) Nonostante non sia tra i concorrenti di questa nuova edizione del GF,continua ad essere al centro dell’attenzione per la turbolenta relazione con il gieffinoBrunetti. Nella giornata di ieri l’ex tentatrice si è lasciata andare ad alcune confidenze con i follower, rivelando un inaspettatodal. “L'articolo

Confronto che è stato commentato sui social sia da Perla che dall' ex tentatrice di Temptation Island,. La confessione di Perla Vatiero Nel corso dell'ultima puntata del Grande ...

Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti: le tappe del triangolo da Temptation Island al GF Fanpage.it

Grande Fratello, crollo notturno di Mirko: lacrime amare per Perla (e intanto Greta ci ripensa) Libero Magazine

Nell'ultima puntata del Grande Fratello c'è stato un confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Dopo la lettera commovente mandata da quest'ultima all'ex, i fan non ...Grande Fratello, l’ottava edizione prosegue tra inedite sorprese e confronti. Da giorni in Casa si respira aria di tensione, dopo i vari confronti. Ieri sera per Mirko Brunetti è stata una serata supe ...