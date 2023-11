Gravissimo | la democrazia è in pericolo | Maurizio Landini perde la testa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Al termine di un giorno di battaglia sullo sciopero di venerdì 17 novembre, Matteo Salvini ha fatto sapere, riferiscono i sindacati, che "nel giro di qualche ora ci farà arrivare la precettazione, noi confermiamo lo sciopero e domani ci sarà una conferenza stampa di Cgil e Uil alle 15.30". Così Emanuele Ronzolin, segretario organizzativo della Uil, che ha partecipato al vertice al Mit delle 18 al posto di Pierpaolo Bombardieri, comeassente all'incontro. Salvini vuole consentire lo sciopero per 4 ore al posto di 8, dalle 9 alle 13 di venerdì 17 per tutto il settore dei trasporti, eccezion fatta per gli aerei. Il ministro ha tempo per emanare l'ordinanza "fino a 48 ore prima l'inizio dell'astensione collettiva, salvo il caso in cui sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o sopravvengano ragioni di urgenza", come spiega la ...