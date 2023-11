“Grave come Hamas” Il comunista Lula e il paragone choc su Israele

... l'uccisione di "civili innocenti senza alcun criterio" nella Striscia di Gaza è "" tanto ...documentato dai video diffusi dal portavoce Daniel Hagari, nei sotterranei della struttura hanno ...

Gaza: presidente Brasile, 'bombe di Israele gravi come Hamas' Agenzia ANSA

Medio Oriente, Lula e il paragone choc: “Israele grave come Hamas, uccide innocenti” Il Tempo

Per questo motivo pulire ogni anfratto è doveroso se non si vuole incorrere in problemi piuttosto gravi. I parassiti in questione possono trovarsi ovunque, non solo nei materassi, ma anche nei divani, ...Durissimo atto d’accusa del presidente brasiliano a Israele: l’uccisione da di «civili innocenti senza alcun criterio» nella ...