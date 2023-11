Grano | Lollobrigida “Avvio campagna per controllo filiera”

E' quanto afferma la Coldiretti Puglia, in relazione alle decisioni assunte al tavolo di filiera sulduro con il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentareche ha ...

Grano. Lollobrigida: Avvio campagna controllo filiera per produzione ... Agricultura.it

Lollobrigida: «Più controlli su tracciabilità e qualità del grano importato e filiera della pasta» Il Sole 24 ORE

ROMA (ITALPRESS) – Come preannunciato dal Ministro Lollobrigida in occasione dell’incontro congiunto fra Cabina Regia Controlli ...Dalle pere agli agrumi, il settore punto di forza del made in Italy è in difficoltà: in arrivo un Fondo da 270 milioni per il 2024-26 a cui si aggiungono aiuti ad hoc per le filiere a rischio ...