Grano | Lollobrigida “Avvio campagna per controllo filiera”

(Di martedì 14 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Come preannunciato dal Ministroin occasione dell'incontro congiunto fra Cabina Regia Controlli Agroalimentari e Associazioni di Categoria del settore agricolo e della pasta (avvenuto il 3 novembre), oggi ha avuto inizio la “straordinaria didelduro” attraverso delle verifiche mirate alle importazioni presso il porto di Bari. Ladisi svolge con la collaborazione delle diverse Amministrazioni che fanno parte della Cabina di Regia per i controlli agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e vede la partecipazione congiunta del Dipartimento Ispettoratodi Qualità e Repressioni Frodi, dei Carabinieri (Comandi ...

Il grano italiano, che non copre neanche la metà del nostro fabbisogno nazionale, è davvero un'eccellenza da salvaguardare a ogni costo