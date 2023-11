Grande Fratello | Mirko e Perla conquistano mentre Greta è la terza in comodo | le reazioni del web al triangolo

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 14 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione– Struggente l’incontro (virtuale per il momento) tra, ex fidanzati dopo la partecipazione a Temptation Island la scorsa estate. L’affetto tra i due è ancora più che palese e anzi, in molti affermano che anche il sentimento sia ancora molto forte nonostante entrambi si siano fatti una nuova vita dopo la fine della loro relazione. In puntata l’ex coppia si è potuta parlare in videochiamata, in attesa cheentri nella Casa del...