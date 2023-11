Grande Fratello | Greta e la richiesta ai fan | “Ho bisogno del vostro aiuto”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 14 novembre 2023)Rossetti e laai fan. La fidanzata di Mirko si rivolge ai fan su Instagram, l’ottava edizione prosegue tra inedite sorprese e confronti. Da giorni in Casa si respira aria di tensione, dopo i vari confronti. Ieri sera per Mirko Brunetti è stata una serata super movimentata. Il giovane gieffino ha affrontato un confronto con la sua ex fidanzata Perla. I due fidanzati dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island hanno preso strade diverse. Perla ieri doveva entrare nella Casa ma ha contratto il Covid e dunque il suo ingresso nel reality show è slittato. Leggi anche –> L’impero di ClioMakeUp: «Ora festeggio i miei 15 anni» Ladella fidanzata di Mirko… ecco cosa è emerso via social...