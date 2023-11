Grande Fratello | dopo Perla anche Greta pronta a diventare concorrente

Leggi su biccy

(Di martedì 14 novembre 2023) Subitol’incontro in diretta altraRossetti e Mirko Brunetti,Vatiero ha fatto una diretta in cui si è detta. E pochi giornigli autori hanno accontentato la ragazza, offrendole l’opportunità di entrare nella casa. Adessoha palesato il desiderio di unirsi agli altri inquilini. In un’intervista rilasciata a Casa Chi la Rossetti ha detto che varcherebbe volentieri la porta rossa per restare con Mirko e gli altri gieffini. Direi che con l’arrivo die le possibili dinamiche che saranno innescate dal suo ingresso, è bene cheresti…...