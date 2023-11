Grande Fratello | Anita Olivieri ha bestemmiato? Il web invoca la squalifica

Leggi su isaechia

(Di martedì 14 novembre 2023) Nelle ultime ore, alcuni telespettatori delhanno sentitopronunciare una bestemmia. La concorrente, questo pomeriggio, avrebbe detto: “Po*co d*o dove l’ho messo? No…“, scatenando l’indignazione degli utenti del web, che ne hannoto la. Dinanzi ad affermazioni di questo tipo, però, come molti hanno fatto notare, quest’anno ilnon ha mai preso provvedimenti adeguati. La stessa, come è emerso da alcuni filmati divenuti virali, era già stata accusata in passato di aver pronunciato parole pesanti, una in particolare riferita a Beatrice Luzzi. Del resto, sulle piattaforme social, nel corso delle settimane, hanno iniziato a circolare video che “incriminerebbero” anche Alex ...