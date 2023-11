Grande Fratello 2023 | cambiamenti nel calendario di Mediaset | eliminate puntate lunedì e giovedì

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 novembre 2023) Ilsta per subire una serie dinel suodi messa in onda. Questi, che vedranno la trasmissione saltare l’appuntamento dele poi anche del, sono stati decisi da. Ma cosa significa questo per i fan del reality di Alfonso Signorini? Scopriamolo insieme.imminenti per ilDa questa settimana, ilnon andrà più in onda il. Tuttavia, i fan non devono preoccuparsi: potranno ancora vedere i loro beniamini il mercoledì 15 novembre. Inoltre, da fine novembre lo show sarà trasmesso solo una volta a settimana. Questo è ...