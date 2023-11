Google Pixel 8 e 8 Pro | adesso sono compatibili con Adobe RAW

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Di recente,ha lanciato i suoi smartphone di punta,8 e 8 Pro. Come previsto, ilè diventato probabilmente il punto di riferimento per la fotografia elaborata da smartphone. I telefoni di ultima generazionegià dotati di una serie di funzioni che vanno a rendere migliore l’esperienza fotografica, mali ha ulteriormente migliorati incorporando il supporto RAW al8 nelle sue app di editing. Per qualsiasi appassionato di fotografia, i vantaggi di scattare in RAWinnegabili. L’utilizzo del formato di file RAW non solo garantisce l’acquisizione di più dati in ogni immagine, ma offre anche un maggiore spazio per regolazioni sfumate. Tuttavia, la serie...