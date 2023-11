GLS Italia sceglie Volvo Trucks per suo primo veicolo elettrico pesante

(Di martedì 14 novembre 2023) ROMA - In termini di efficienza energetica, nessuna tecnologia attualmente disponibile è equiparabile a quella di un. Per questo è particolarmente significativa la scelta di GLS ...

Per questo è particolarmente significativa la scelta didi introdurre il primo veicolo pesante completamente elettrico nella propria flotta, in aggiunta ai mezzi tradizionali e a quelli ...

GLS Italia sceglie Volvo Trucks per suo primo veicolo elettrico ... Italpress

Forbes Digital Revolution: il programma della terza giornata di ... Forbes Italia

Consegnato, presso l’Hub di Riano (RM), il primo truck elettrico Volvo FH Electric a GLS Italia: un tassello importante per ...ROMA (ITALPRESS) - In termini di efficienza energetica, nessuna tecnologia attualmente disponibile è equiparabile a quella di un veicolo elettrico. Per qu ...