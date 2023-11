Gli studenti dell’Archimede in sciopero | “Siamo stufi di fare lezione col giubbotto | in aula si gela”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 novembre 2023) Treviglio. “Fa quasi più caldo qui fuori che in”. Questo è solo uno dei tanti commenti pronunciati daglidell’istituto Archimede di Treviglio, che martedì 14 novembre sono rimasti fuori dai cancelli per scioperare contro la mancanza del riscaldamento nelle aule. “I termosifoni non funzionano – ha raccontato un’ex rappresentante d’istituto – ma questa storia ormai va avanti da più di cinque anni. Gli impianti di questa struttura sono obsoleti, e ogni volta che facciamo domande ci dicono che per ora la situazione non si può risolvere e che dobbiamo contattare la Provincia. Peccato che quando lo abbiamo fatto, non abbiamo ottenuto risposte. Ormai qui tutti si stanno chiedendo se non sia un problema della scuola, che forse non si sta interessando abbastanza e non sta spingendo a dovere per trovare una soluzione, visto che allo Zenale qui ...