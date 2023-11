Gli obiettivi professionali | il benessere | la famiglia Abbiamo incontrato quattro studentesse e studenti dello IED di Milano per capire | direttamente da loro | che cosa sognano | che cosa vogliono E a cosa non rinunciano

Leggi su iodonna

(Di martedì 14 novembre 2023) Sono determinati, competenti, e soprattutto lucidi: il mondo che noi adulti gli stiamo consegnando è in pessimo stato, sanno bene che il lavoro non sarà mai lineare ma intermittente, e sono pronti a lottare per idiritti. I giovani della Gen Z sono consapevoli e molto più maturi di quanto certa narrativa vorrebbe raccontare. Hanno un’etica forte, un’idea del successo diversa da quella dei genitori, una sensibilità accesa sui temi dele della sostenibilità che fa o farà da filtro nellescelte. Basta incontrarli per rendersene conto. Noi l’fatto.conosciuto Federica, Simone, Matilde e Gabriele allo IED, l’Istituto Europeo di Design nato nel 1966, oggi presente in 11 città in Italia, Spagna e Brasile, con 10milaall’anno di 100 diverse ...