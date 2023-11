Gli italiani non vogliono più votare | poco rappresentati e disinnamorati della politica

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 novembre 2023) Il partito dell’astensione, con tutti i sondaggi alla mano, è di gran lunga il più forte in Italia con un sensibile incremento registrato nelle ultime settimane. Eppure quasi tutti i movimenti politici, così come l’informazione generalista, lo ignorano. Perché?Leggi anche: Sondaggi, governo Meloni bocciato: le percentuali dei partiti Glinon sono interessati ae neanche a fareLa materia è affascinante e spinosa allo stesso tempo. Come ha rilevato appena ieri il sondaggio politico sulle intenzioni di voto degli, presentato al telegiornale de La7, c’è un 45% del campione di popolazione interpellata che dichiara di non volersi esprimere – nella migliore delle opzioni – o di non voler andare a. Un dato, quel 45%, in crescita di 4 punti percentuali rispetto ...