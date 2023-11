Gli 007 di Kiev alzano il tiro | così il Patriarcato di Mosca finisce nel mirino

(Di martedì 14 novembre 2023) “Il servizio di sicurezza ha smascherato la leadership della Chiesa ortodossa russa per la creazione di proprie compagnie militari private”. Questo è quanto riporta, testualmente, il comunicato dell’intelligence ucraina. Da una prima analisi delle risorse aperte, si evincerebbe, infatti, che gruppi privati paramilitari sarebbero impegnati in attività addestrative per combattere contro le forze diInsideOver.

... sono quindi 6 i milioni recuperati grazie alle loro segnalazioni, ossia lo 0,% dei 90 miliardi ... nel 2016, aveva avuto un contributo di 5.780 euro, ma per il 2019, il 2020 e il 2022 nonè ...

James Bond, i produttori giurano che non useranno mai l'AI per ... Movieplayer

Gli 007 di Kiev alzano il tiro: così il Patriarcato di Mosca finisce nel ... Inside Over

La guerra in Medio Oriente va avanti e le posizioni sulle mosse di Israele stanno causando sempre più frizioni. Negli Usa il presidente Joe ...Per il loro album "Use Your Illusion I" del 1992, Axl Rose e soci hanno riletto "Live & let die", scritto dall'ex Beatle insieme a Linda e inciso con gli Wings per la colonna sonora del film "Agente ...