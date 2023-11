Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri | che sorpresa!

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 14 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Grande Fratello 2023,ricevono uno splendido aereo con annesso messaggio da parte dei follower #Anibaldi, LE SORPRESE NON FINISCONO: NUOVO AEREO PER I GIEFFINI- Pomeriggio piuttosto animato per i concorrenti del GF 2023, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre due milioni e mezzo di telespettatori, nel quale diversi aerei hanno sorvolato il cielo di Cinecittà. L’ultimo, in ...