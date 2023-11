Giulia e Filippo scomparsi | lo zio della ragazza | “li hanno visti litigare”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 14 novembre 2023) . Senza sosta le ricerche da parte dei carabinieriCecchettin eTuretta, i due ex fidanzati entrambi 22enni, risultano ancora. Di loro non sinotizie dallo scorso 11 novembre. Lo ziagiovane, Andrea Camerotto, però, racconta ai media locali di una lite che sarebbe avvenuta nei pressi di casa: “Un vicino, mentre fumava, ha sentito le grida di, trattenuta in macchina da, che si è poi dileguato verso la strada che porta al cimitero che può portare in via Vigonovese verso Padova o verso il centro di Vigonovo”. I due giovani erano colleghi di studi, avevano avuto una relazione, terminata lo scorso agosto. Secondo il padre, ha ...