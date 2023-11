Giulia e Filippo | gli ex fidanzati spariti da Venezia | cosa sappiamo | il punto sulle ricerche

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) –si erano lasciati ad agosto: da sabato scorso sono scomparsi. Ledei due giovani ex22enni, compagni di corso a Ingegneria biomedica a Padova, proseguono incessantemente. I carabinieri sono al lavoro per rintracciarli e hanno messo in campo anche reparti speciali, unità cinofile e cani molecolari. I due giovani, che continuavano a vedersi, sono usciti insieme sabato e sono stati visti l’ultima volta in un centro commerciale di Marghera. I carabinieri indagano per ricostruire esattamente gli spostamenti dei due 22enni, anche attraverso le immagini della videosorveglianza. Ieri lo zo zio diha ricostruito le ore precedenti alla scomparsa quando “intorno alle 18, è passato a prenderla, uscito di casa, secondo i genitori, ...

TORREGLIA - Paura, disperazione, angoscia, speranza, incredulità, forse anche un po' di rabbia perché no, «il mio figliolo non mi farebbe mai stare così ...Sabato sera era uscita con il suo ex fidanzato, con il quale era rimasta in buoni rapporti, poi di lei non si è più saputo nulla. A casa non è tornata, non ha chiamato i suoi genitori o… Leggi ...