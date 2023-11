Giulia Cecchettin e Filippo Turetta | i due ex fidanzati scomparsi e il mistero della Fiat Punto al confine tra Veneto e Fvg

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023) L’automobile su cui si trovavanoè stata segnalata altra ile il Friuli Venezia. Gli occhi elettronici dei dispositivi dei comuni hanno registrato il passaggio del veicolo alcon la provincia di Pordenone. I carabinieri hanno intensificato le ricerche in zona. I due sono stati segnalati per l’ultima volta sabato 11 novembre ai tavolini di un McDonald’s di Marghera nel Veneziano verso le 18. Più tardi, intorno alle 23 e 15, laGrandenera di– targata FA 015 YE – si era fermata a Vigonovo, dove abita la 22enne. Un vicino di casa è uscito a fumare e ha sentito che i due erano nel pieno di una lite, come ha raccontato ...