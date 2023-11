Giubileo | il Governo incontra la Santa Sede “Intensa collaborazione”

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Palazzo Chigi l'incontro bilaterale tra ilitaliano e lain vista deldella Chiesa Cattolica del 2025. La riunione fa seguito a quella dello scorso 19 aprile presso la Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico in Vaticano.Insieme al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la parte italiana erano presenti il vice presidente Antonio Tajani, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i ministri dell'Interno Matteo Piantedosi, dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, della Cultura Gennaro Sangiuliano, della Salute Orazio Schillaci, per gli Affari europei Raffaele Fitto, del Turismo Danielanchè, per le Disabilità Alessandra Locatelli.Presenti anche il sindaco di Roma e commissario straordinario di ...