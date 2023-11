Giornata mondiale del diabete | l’allarme degli esperti | “Ora compare anche a 35-45 anni”

(Di martedì 14 novembre 2023) Camera e Senato aderiscono alle iniziative di sensibilizzazione per la “internazionale del”, che ricorre oggi, martedì 14 novembre. Sia la facciata di Montecitorio sia quella di Palazzo Madama saranno dunque illuminate di blu, dal tramonto fino all’inizio delladi domani. Secondo le ultime stime dei sistemi di sorveglianza coordinati dall’Istituto superiore di sanità, le persone affette daoggi, in Italia, sarebbero intorno ai 4 milioni, con una incidenza che varia molto in base all’età: se prima dei 50resta sotto il 5%, dopo questa età sale rapidamente fino ad arrivare al 23% intorno agli 80. Gli studi, però, evidenzianoun trend di abbassamento dell’età nell’insorgenza della malattia di tipo 2, la forma più comune di ...

... che ha lanciato un appello in occasione delladel Diabete. " Se la malattia ha un insorgenza precoce e compare nei bimbi al di sotto dei 10 anni d'età - spiega - causa una perdita ...

Il 58% sopra i 70 anni, in crescita il diabete mellito In Trentino sono 28.500 le persone affette da diabete, il 58% con un’età superiore ai 70 anni. Il dato è riportato dall’Azienda provinciale… Legg ...Roma, 14 nov - Oggi si stima siano oltre 4 milioni le persone affette da diabete in Italia. E’ quanto rende noto l’Istituto Superiore di Sanità in occasione della Giornata Mondiale Diabete in base ai ...