Giornata Mondiale dei Diritti Umani | 10 dicembre 2023

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 14 novembre 2023) Ladeiè celebrata ogni anno dal 1950 il 10, data in cui l’Assemblea Generale ONU adotta la Dichiarazione Universale dei, che è il documento che sancisce come inalienabili iche tutti possiedono in quanto esseri, senza distinzioni di razza, colore, religione, sesso, lingua, origine, nascita