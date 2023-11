Giorgetti ammette la sconfitta del governo sulla crescita

(Di martedì 14 novembre 2023)ha tenuto un discorso in commissione di Bilanciondo i dati negativi della Finanziaria e dunque le responsabilità delMeloni.costretto adre ladelIl ministro dell’Economia Giancarloha dovutore dati negativi durante il suo intervento alla commissione Bilancio. Il ministro si è rivolto a deputati e senatori per spiegare la Finanziaria.ha voluto evidenzia che nella Legge di Bilancio “il confronto all’interno dell’esecutivo ha dovuto individuare una sintesi tra le diverse istanze e i vincoli, interni ed esterni, di bilancio. È stato un lavoro niente affatto facile, ma ritengo che sia stato fatto il meglio possibile, da un lato, ...

ROMA. Giancarloora lo: la crescita italiana si è fermata. "Se la stima preliminare sul terzo trimestre dovesse essere confermata, l'obiettivo di crescita per quest'anno potrebbe essere corretto al ...

Giorgetti ammette: possibile ribasso per Pil Italia ROMA on line

L’ammissione di Giorgetti: “La crescita italiana si è fermata” La Stampa

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dovuto ammettere dati negativi durante il suo intervento alla commissione Bilancio. Il ministro si è rivolto a deputati e senatori per spiegare la ...Ma è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per primo, ad ammettere che le previsioni del governo potrebbero essere riviste al ribasso: in dubbio c'è quella crescita, stimata al +0,8% nel 2023 ...