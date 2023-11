Gina Lollobrigida | parla Piazzolla l’ex factotum condannato a 3 anni per averla soggiogata

Andrea Piazzolla è stato condannato per il reato di circonvenzione di incapace nei confronti di. L'ex factotum, negli anni, si è introdotto in punta di piedi nella vita dell'ex attrice e avrbebe approfittato delle sue vulnerabilità di Anna Vagli G iustizia per la memoria di ...

Andrea Piazzolla condannato a 3 anni, l'ex factotum di Gina Lollobrigida: «Sono stato l'unico ad essersi preso ilmessaggero.it

Andrea Piazzolla condannato a 3 anni per circonvenzione, l'ex factotum di Gina Lollobrigida: “Sono l’unico ch… Repubblica Roma

Il tesoro di Gina Lollobrigida non esiste più. Tutti i dettagli che riguardano i beni dell'attrice, e non solo.Il factotum della Bersagliera non si pente. Il rapporto con Lollobrigida, dice, è stato irripetibile. Preferisce non dire dove abita ma non è la villa sull’Appia, vuota e ancora per poco sotto sequest ...