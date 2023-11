Gianni Guido oggi | che fine ha fatto uno dei tre del massacro del Circeo?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 14 novembre 2023), uno dei perpetratori deldelè libero e lavora come traduttore in italiano di opere letterarie di carattere religiosom ma gestisce anche il patrimonio di famiglia lasciatogli dai genitori. Una mansione che svolge dopo ben 30 anni passati dietro le sbarre per l’assassinio brutale di Rosaria Lopez assieme ai suoi coetanei Angelo Izzo e Andrea Ghira a San Felice, nel 1975. Un caso di cronaca nera che sconvolse un Paese intero e che ancorariecheggia con furore nell’opinione pubblica nostrana. Condannato all’ergastolo,ha avuto la sua pena ridotta a 30 anni ed è evaso ben due volte, spingendosi fino in Sudamerica. Nel 2009, dopo diverse vicissitudini – che raccontiamo di seguito – l’uomo è uscito dal ...