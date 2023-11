Gianni Alemanno e Marco Rizzo lanciano ' Forum per l' indipendenza italiana'

Estremi che a volte si incontrano, e decidono di marciare uniti., ex sindaco di Roma passato per tutti i partiti di destra dall'Msi ad An fino a Fratelli d'Italia, ma critico con il governo e con la premier Meloni, lancia il "Forum per l'...

Primi guai per il nuovo partito di Alemanno, si sfilano Moni Ovadia ed Elena Basile: «Ci avevano parlato di un dibattito ... Open

Alemanno lancia il Forum per l'indipedenza italiana. Moni Ovadia ed Elena Basile: "Non ci saremo" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Forum con Moni Ovadia e Elena Basile: "Questa è la base per costruire il cambiamento, in tempi e modi tutti da scoprire" "Proviamo a costruire fuori… Leggi ...L'idea di essere contro un pensiero unico unisce i partecipanti: ne parlano esplicitamente Alemanno, che critica Meloni e la sua linea main stream, e Rizzo che fa altrettanto con Schlein, considerate ...